Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i mağlup etti.
THY Euroleague'in 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yıldızlaşan Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor adamı Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.