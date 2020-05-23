Bakan Kasapoğlu'ndan müthiş bayram hediyesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde sosyal medyadaki takipçilerine 1000 adet forma hediye edeceğini duyurdu.
Bakan Kasapoğlu Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı yayımladı:
“Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz. #BayramdaBirlikteyiz etiketine bayram mesajlarınızı bekliyoruz.”
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Olympiakos'un 750 bin Euro'luk teklifine sıcak bakmayan Omar Elabdellaoui için Galatasaray'ın oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif yapması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşun menajer Uğur Avadan, “Galatasaray 2 yıl önce de Omar'ı istedi. 6 milyon Euro istemişlerdi. Şimdi sözleşmesi bitiyor. Galatasaray alırsa çok iyi bir transfer yapmış olur” ifadelerini kullandı.
Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, devre arasında Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup'un durumu için önemli açıklamalar yaptı.
Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.