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aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:06
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Bakan Kasapoğlu'ndan müthiş bayram hediyesi

Bakan Kasapoğlu'ndan müthiş bayram hediyesi

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından takipçilerine bayram hediyesi olarak 1000 adet A Milli Takım forması hediye edeceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde sosyal medyadaki takipçilerine 1000 adet forma hediye edeceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı yayımladı:

“Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz. #BayramdaBirlikteyiz etiketine bayram mesajlarınızı bekliyoruz.”

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