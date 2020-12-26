  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan'a tebrik

Paylaş

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri 1500 metre serbest stilde 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçtiğini belirtti.

Yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor
İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor

İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor

Baskı bitti Vida kendine geldi
Baskı bitti Vida kendine geldi

Baskı bitti Vida kendine geldi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2
G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2

Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...
F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...

Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.

Zico'dan flaş Alex açıklaması
Zico'dan flaş Alex açıklaması

Zico'dan flaş Alex açıklaması

2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.

Eşi karantinada Diagne gezmelerde
Eşi karantinada Diagne gezmelerde

Eşi karantinada Diagne gezmelerde

Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.

Aboubakar, Sivas maçında yok
Aboubakar, Sivas maçında yok

Aboubakar, Sivas maçında yok

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

İşte Terim'in savunması
İşte Terim'in savunması

İşte Terim'in savunması

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.