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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım ile gümüş madalya elde eden Zeliha Ağrıs ve bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar Askari ile Nafia Kuş için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan milli tekvandocularımızı yürekten kutluyorum. Milli tekvandocularımız her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bu şampiyonada da bizleri gururlandırdı. Milli tekvandocularımızın başarılarında başta aileleri olmak üzere emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

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