Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara büyük müjde

Bakan Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de %100 burs imkanı sağlayacak protokolü imzaladıklarını duyurdu.
Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.
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• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
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• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.