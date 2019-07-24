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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin Süzen'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin Süzen'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin Süzen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazanan Yasin Süzen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Yasin Süzen'in Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen şampiyonadaki başarısı sebebiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen kardeşimi canıgönülden tebrik ederim. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Almanya'da da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."

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