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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:32
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:32

Bakan Kasapoğlu'ndan Kerem Kamal'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Kerem Kamal'a tebrik mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda finalde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yenilerek gümüş madalyada kalan Kerem Kamal'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ikincisi olan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını, gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuza teşekkür ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

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