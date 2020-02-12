Bakan Kasapoğlu'ndan Kerem Kamal'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda finalde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yenilerek gümüş madalyada kalan Kerem Kamal'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ikincisi olan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını, gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuza teşekkür ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'FIFA'lık olabiliriz' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün borcunun yönetilebilir duruma geldiğini söyledi.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.