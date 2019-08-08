Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

SPOR GÜNDEMİ

Falcao ve KAP açıklaması Falcao ve KAP açıklaması Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maç sonundan iki kırmızı kart! Hakemlere büyük tepki Maç sonundan iki kırmızı kart! Hakemlere büyük tepki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü.

Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.

Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran hatırlatma Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran hatırlatma Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...