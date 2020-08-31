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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:16
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Bakan Kasapoğlu'ndan filenin genç sultanlarına kutlama

Bakan Kasapoğlu'ndan filenin genç sultanlarına kutlama

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DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan U19 Genç Kız Milli Takımımızı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Zafer Haftamızda bir zafer de filenin genç sultanlarından! Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.”

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