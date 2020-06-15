Bakan Kasapoğlu'ndan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun telefonu

SPOR GÜNDEMİ

Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' 'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' '1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.