Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen, basketbolseverlere heyecan veren bir karşılaşma yaşattı. Her iki takımın da son ana kadar başarılı bir mücadele örneği sergiledikleri karşılaşmada, rakibini 74-71 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı devralan Adem Büyük, üst üste 4 maçta fileleri sarsmayı başardı.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra zirvenin yeni sahibi oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor'u 2-1 ile geçerek liderliğe yerleştikleri maçın ardından konuştu.