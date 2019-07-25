  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:27
  • |
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:29

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

''Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum.''

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'un maçında gol yağmuru

title

Galatasaray'dan tatsız prova

title

Fenerbahçe ilk kez kaybetti

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil'e saldırı şoku!
Mesut Özil'e saldırı şoku!

Mesut Özil'e saldırı şoku!

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Malatya'da tarihi maç! Toplam 4 gol...
Malatya'da tarihi maç! Toplam 4 gol...

Malatya'da tarihi maç! Toplam 4 gol...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm
Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Mustafa Cengiz: Falcao'nun fiyatı yükseliyor
Mustafa Cengiz: Falcao'nun fiyatı yükseliyor

Mustafa Cengiz: Falcao'nun fiyatı yükseliyor

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem
Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın
Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.

Beşiktaş bombayı patlattı
Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.