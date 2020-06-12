Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadelede kararlılık mesajı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 3’üncü Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar +63 kiloda mücadele eden milli haltercimiz Dilara Narin, gümüş madalya kazanmıştı. Yarışmayı sporcumuzun önünde birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng’de yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına bağlı olarak sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından oyunlardan diskalifiye edildi. Böylece milli haltercimiz Dilara Narin birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu.
Dilara Narin’in altın madalyası, IOC’nin “Olimpiyat Madalyası Yeniden Tahsis İlkeleri ve Törenler” kuralları doğrultusunda yapılacak bir törenle kendisine takdim edilecek.
BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN TEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI İSTİYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin’de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkmasının ardından, milli sporcu Dilara Narin’in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, “Dopingle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerini belirten Kasapoğlu, “Dopingle mücadele, ülke sporumuz açısından üzerinde hassasiyetle yaklaştığımız ve çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadelede akademik camia ve spor camiası ile iş birliği yaptıklarını vurgulayarak, “Geçmişte sporcularımızda doping çıkıyor ve madalyalar elimizden alınıyordu. Son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta çok önemli. Bu noktada ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle spor camiası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede Bakanlığımız gereken çalışmaları titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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