Bakan Kasapoğlu'ndan Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çebi ile telefonda görüşen Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.
Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Olympiacos'un golcüsü Youssef El Arabi'nin peşinde olduğu iddia edildi. El-Arabi, son 4 sezonda çıktığı 85 lig maçında toplam 93 gol kaydederek dikkatleri çekmiş durumda.