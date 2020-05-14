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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:48
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:52

Bakan Kasapoğlu'ndan Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çebi ile telefonda görüşen Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.

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