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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olan Anadolu Efes ile turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi'nde ikinci olan Anadolu Efes'i ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Tarihimizde ilk kez iki takımla yer aldığımız Dörtlü Final'de oynadıkları basketbol ile bizleri gururlandıran iki takımımızın oyuncuları başta olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon da mücadele edecekleri THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

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