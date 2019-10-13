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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Önder'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Önder'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Önder'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi olan Ahmet Önder'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde eden Ahmet Önder'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi olan milli sporcumuz Ahmet Önder'i yürekten kutluyorum. Başarılı bir performans sergileyerek bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı. Cimnastik alanında Tokyo 2020 Olimpiyatları dördüncü kotamızı alarak bizleri ayrıca sevindirdi. Milli sporcumuz Ahmet Önder'e ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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