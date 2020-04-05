Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış 5 kulübün, iç saha performanslarını referans göstererek koronavirüse karşı evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan paylaşımlarda bulundu.
Kasapoğlu dün de çağrısına A Milli Futbol Takımı'nı dahil etmişti.
İşte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun o paylaşımları;
BEŞİKTAŞLI PAYLAŞIM
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Besiktas #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/LoUV5gL02Z— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
BURSASPORLU PAYLAŞIM
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @BursasporSk #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/nVPJezJjqs— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
FENERBAHÇELİ PAYLAŞIM
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Fenerbahce #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/EZbtDVTW9B— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
GALATASARAYLI PAYLAŞIM
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @GalatasaraySK #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/5fXUboukmD— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
TRABZONSPORLU PAYLAŞIM
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Trabzonspor #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/nBPYmoQblx— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.
İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.
Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlı çalışanlarının çocuklarını burs vereceklerini açıkladı.