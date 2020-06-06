Bakan Kasapoğlu'ndan 250 kişiye Malcolm X kitabı

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Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Fenerbahçe'de 3 yıldızla yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de 3 yıldızla yollar ayrılıyor Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan dev operasyon Galatasaray'dan dev operasyon Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.

Hakemlerin korona test sonuçları açıklandı Hakemlerin korona test sonuçları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Bu yıl da istediği başarıların uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, baştan aşağı yeni bir kadro kurmak isterken, bu sefer kalitesi tartışılmayacak isimlere yönelindi.

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.