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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 59-56 mağlup ederek durumu 2-1 yapan ve şampiyonluğu kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımını tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, basketbolseverlere heyecan verici bir final serisi yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 59-56 mağlup ederek ligi şampiyon tamamlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."

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