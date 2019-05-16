Bakan Kasapoğlu'ndan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, basketbolseverlere heyecan verici bir final serisi yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 59-56 mağlup ederek ligi şampiyon tamamlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."