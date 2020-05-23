Bakan Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerini açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar Yılın transferi! Serbest kalma bedelini ödüyorlar Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.

Karius'un yeni takımı belli oldu Karius'un yeni takımı belli oldu Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.

Bayern Münih, Dortmund ile 4 puanlık farkı korudu Bayern Münih, Dortmund ile 4 puanlık farkı korudu Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.