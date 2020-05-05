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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 16:26
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 16:26

Bakan Kasapoğlu yarın federasyon başkanlarıyla görüşecek

Bakan Kasapoğlu yarın federasyon başkanlarıyla görüşecek

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, yarın saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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