Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı kutladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank keyifli bir karşılaşmaya imza attılar. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank'ı kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren diğer tüm kulüplerimizin sporcularını ve teknik heyetlerini de en kalbi duygularımla selamlıyorum."