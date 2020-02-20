Bakan Kasapoğlu: Süper Lig'in neredeyse yarısı şampiyonluk mücadelesi veriyor

Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor gibi şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçların oynanacağını hatırlattı.
Ankara'da da Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında başkent derbisi heyecanı yaşanacağına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur." ifadelerini kullandı.
Makro hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"En büyük hedefimiz, uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Müsabakaların fair play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk futbolunun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın."
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