Bakan Kasapoğlu: Sporsuz bir Türkiye düşünülemez

Kasapoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gençlik merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sporun ve sporcunun önemine dikkati çekti.

Biga'ya yüzme havuzu, basketbol sahaları, Gelibolu ilçesine yüzme havuzu ve Bozcaada ilçesine de spor salonu yapılacağı müjdesini veren Kasapoğlu, toplumun kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla spor yapmasının gerekliliğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sporsuz bir Türkiye düşünülemez. Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için zihnen ve beden sağlıklı bir toplum olmak için buna mecburuz. O yüzden sizlerden özellikle istirhamım, gelin bu spor tesislerini hep birlikte kullanalım. Engellerle karşılaşırsanız, birtakım kısıtlamalara maruz kalırsanız lütfen bunları bize bildirin. Bizler de bu engelleri kaldırmak için sizlerin yanınızdayız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise gençlerle omuz omuza yürümek istediklerini anlattı.

Gençlikle ilgili çalışmaların bütün alanlara yayılması gerektiğini ifade eden Turan, "4 sene seçim yok. Yani iş zamanı, polemik zamanı değil, kavga zamanı değil, kardeşlik zamanı, üretme zamanı, tabiri caizse hizmette yarışma zamanı. Belediye Başkanı'mızla, Kaymakam'ımızla Biga'mızın tüm sorunlarını masaya yatıracağız ve çözüm için ne varsa büyük mesai harcayacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler merkezin açılışının ardından fidan dikti. Gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, hep birlikte söylenen Çanakkale Türküsü'ne eşlik etti.

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni

Programın ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Katılımcılara hitap eden Kasapoğlu, gençleri tüketen değil üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Biga'nın bu anlamda başarılı bir ilçe olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu vesileyle de siz değerli Ticaret ve Sanayi Odamızın mensuplarına, yöneticilerine gençlerimizin yarına hazırlanmasında gerek kariyerleriyle ilgili konudaki staj olanakları, sistem olanakları ve gerekse onlara tecrübelerinizi de paylaşarak, girişimci olmanın ne kadar önemli olduğunu, başarı hikayelerinizi ve bu yoldaki tecrübelerinizi onlara anlatarak, onlara yol arkadaşlığı yaparak, önemli bir ilham kaynağı olacağınıza inandığımı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Biga Belediyesini de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.