Bakan Kasapoğlu: Sporda yatırım ve üretim anlayışına önem veriyoruz

Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:
“Bu süreçte federasyonlarımızla sürekli bir irtibat ve çalışma halindeyiz. Biz pandemi sürecini spor için bir kazanım süreci olarak değerlendiriyoruz.
“TÜRK SPORU BU SÜRECİ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ATLATACAKTIR”
Bu süreçte federasyonların kendi kurulları ve iç işleyişleri çok önemli. Türk sporu bu süreci tüm branşlarıyla enerji toplayarak ve daha güçlü bir şekilde atlatacaktır.
“2019 GURUR VE MUTLULUK YILI OLMUŞTU”
Gelinen nokta ve bundan sonraki iddialarımız çok önemli. Sporcularımızın heyecanlarında hiç bir eksilme yok. Tüm branşlarda tarihin en başarılı sonuçlarını alacak şekilde çalışıyoruz. 2019 gurur ve mutluluk yılı olmuştu.
Bu süreci en az kayıpla atlatmaya ve milletimizin sağlığının ilk sırada olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.
“YATIRIM VE ÜRETİM ANLAYIŞINA ÖNEM VERİYORUZ”
Sporun tüm branşlarında yönetim, yatırım ve üretim anlayışının yeniden gözden geçirilmesi kapsamında çalışmalarımız var. Sporda da yerli olma zihniyetine önem veriyoruz. Kurumsal bir çerçevede tüm durumları masaya yatırdık.
“SPORUN BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET OLMADIĞINI ORTAYA KOYUYORUZ”
Sporumuzu daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız. Bu bir beraberlik projesidir. Bütüncül bir şekilde ele alınması gerekir. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok farklı yeteneklerimiz var.”
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.