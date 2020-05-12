Bakan Kasapoğlu: Sporda yatırım ve üretim anlayışına önem veriyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Bu süreçte federasyonlarımızla sürekli bir irtibat ve çalışma halindeyiz. Biz pandemi sürecini spor için bir kazanım süreci olarak değerlendiriyoruz.

“TÜRK SPORU BU SÜRECİ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ATLATACAKTIR”

Bu süreçte federasyonların kendi kurulları ve iç işleyişleri çok önemli. Türk sporu bu süreci tüm branşlarıyla enerji toplayarak ve daha güçlü bir şekilde atlatacaktır.

“2019 GURUR VE MUTLULUK YILI OLMUŞTU”

Gelinen nokta ve bundan sonraki iddialarımız çok önemli. Sporcularımızın heyecanlarında hiç bir eksilme yok. Tüm branşlarda tarihin en başarılı sonuçlarını alacak şekilde çalışıyoruz. 2019 gurur ve mutluluk yılı olmuştu.

Bu süreci en az kayıpla atlatmaya ve milletimizin sağlığının ilk sırada olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.

“YATIRIM VE ÜRETİM ANLAYIŞINA ÖNEM VERİYORUZ”

Sporun tüm branşlarında yönetim, yatırım ve üretim anlayışının yeniden gözden geçirilmesi kapsamında çalışmalarımız var. Sporda da yerli olma zihniyetine önem veriyoruz. Kurumsal bir çerçevede tüm durumları masaya yatırdık.

“SPORUN BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET OLMADIĞINI ORTAYA KOYUYORUZ”

Sporumuzu daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız. Bu bir beraberlik projesidir. Bütüncül bir şekilde ele alınması gerekir. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok farklı yeteneklerimiz var.”