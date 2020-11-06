Bakan Kasapoğlu, Sivasspor'u tebrik etti

ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...

2 yıldızı yedek kulübesine hapsedecek!

Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.