Bakan Kasapoğlu, Sivasspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını alan Sivasspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“UEFA Avrupa Liginde Qarabağ’ı 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Sivasspor’u tebrik ediyorum.”
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