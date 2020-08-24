Bakan Kasapoğlu, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı tamamlanmak üzere olan Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nu ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulun Bakan Kasapoğlu'na, ziyaretinde Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasonu Başkanı Suat Çelen de eşlik etti. Salon hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yakın zamanda hizmete açılacak olan tesisin cimnastik için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tesis cimnastiğin yarınları için çok hayati bir misyon taşıyacak. Sporda hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Hem bunu hedefliyoruz hem de bunları gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar katettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için çok mühim. Bu anlamda her türlü imkanı onlara seferber ediyoruz. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı onlar için ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
"BİZ BİR AİLE OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'de cimnastikte gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "1000 lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Bunun yanında ülkemizin tümünü kapsayan faaliyetlere ulaştık. Pek çok rakam ve bilgi verebilirim ama özellikle ifade etmek isterim ki; biz var olanla yetinmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere, sporculara önem ve değer veren bunu gerçekleştiren vizyonunu inşallah her daim daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ben Uluslararası Federasyon Başkanımıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
"BU TESİS BİR SEMBOL OLACAK"
Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nun tüm vatandaşların 7/24 emrinde olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalar, kamplar düzenlenecek ve bir sembol olacak. Sporcun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyaretinde sporcular da eşlik etti. Sporcularla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Bakan Kasapoğlu, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
"BURASI DÜNYAYA ROL MODEL OLACAK BİR YAPI"
Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ise tesisin cimnastik sporuna kazandırılmasının önemini anlatarak, "Artık Türk cimnastiği çok güçlü. Umuyorum ki önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacaklar. Ayrıca bu tesis çok güzel. Spor Bakanına çok teşekkür ediyorum. Dünyaya rol model olacak burası. Birçok ülke buraya antrenman yapmak için gelecektir. Tekrardan Gençlik ve Spor Bakanına ve Türkiye Cimnastik Federasyonuna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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