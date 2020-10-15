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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 00:59
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Bakan Kasapoğlu: Pes etmeyen bir takım var

Bakan Kasapoğlu: Pes etmeyen bir takım var

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IHA

A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile 2-2 beraber kaldı. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZA, SPORCULARIMIZA, TEKNİK EKİBİMİZE GÜVENİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı’nın pes etmeyen yapısına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Yeni normalden sonra 5. maç. 1’i hazırlık maçıydı, 4’ü Uluslar Ligi maçı. Güzel gelişmeler var, birlikte izledik. Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz. En genç takımlardan bir tanesi. İnşallah gerek Uluslar Ligi gerek 2021 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin futboluyla, diğer branşlarıyla ileriye, yukarıya, zirveye yürüyüşü devam edecek. Takımımıza, sporcularımıza, teknik ekibimize güveniyoruz.” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli ara sebebiyle ara verilen liglerin bu hafta itibarıyla tekrar başlayacağını da hatırlatarak, “Tabii bu hafta ligler de kaldığı yerden devam edecek. Tüm takımlarımıza dostluk, centilmenlik ve rekabetin yoğun olduğu maçlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yine pes etmedik, yine sonunu getiremedik: 2-2

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