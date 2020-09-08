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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 14:28
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Bakan Kasapoğlu, olimpiyat vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli yüzücülerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Merve Güncer, Beril Böcekler ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve antrenörleri makamında kabul etti.

Milli sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan süreçte Türk sporunun güç kaybetmediğini vurgulayarak, "Azim ve motivasyonunuzun gerilemediğini, bilakis moralinizin güçlü olduğunu görmenin bizleri memnun kıldığını ifade etmek istiyorum. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzmeye özellikle son iki yılda yeni bir bakış açısıyla büyük bir pencere açtık. Havuzu insanlarla doldurursak performans havuzuna daha fazla insan gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine destek vermesini isteyen Kasapoğlu, "Bu projenin başarılı olması Türkiye'nin geleceği demek. Her türlü imkanımızı seferber edeceğiz bu konu için. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretelim ve yeni adaylar çıkaralım. Bu projeyle önemli bir başarı elde ettik. Pandemi süreci bizi etkiledi biraz ama 100 portatif havuzu hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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