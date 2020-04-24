Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarıyla toplantı gerçekleştiriyor

Bakan Kasapoğlu, video konferansta şu ifadeleri kullandı:
"Değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. TFF Başkanımız ve Kulüpler Birliği ile irtibat halindeyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğin nicelerini de gerçekleştiririz.
Hepimiz için aslolan ligleri devam ettirmek olacaktır. Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz."
“DIŞA BAĞIMLI OLMAK YERİNE ALTYAPIYA YOĞUNLAŞMALIYIZ”
"Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız.
Kulüplerimizin karşılaşacağı sorunlarla ilgili tüm kurumlarımızla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlarımızın desteklenmesi konusunda yönetmelik çalışmalarımız da hızla sürüyor."
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
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