  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 14:31
  • |
  • 24 Nisan 2020 Cuma 14:38

Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarıyla toplantı gerçekleştiriyor

Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarıyla toplantı gerçekleştiriyor

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.

Bakan Kasapoğlu, video konferansta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. TFF Başkanımız ve Kulüpler Birliği ile irtibat halindeyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğin nicelerini de gerçekleştiririz.

Hepimiz için aslolan ligleri devam ettirmek olacaktır. Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz."

“DIŞA BAĞIMLI OLMAK YERİNE ALTYAPIYA YOĞUNLAŞMALIYIZ”

"Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız.

Kulüplerimizin karşılaşacağı sorunlarla ilgili tüm kurumlarımızla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlarımızın desteklenmesi konusunda yönetmelik çalışmalarımız da hızla sürüyor."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Burak Yılmaz: Geçmişe dair yüklü alacağım var, bunu ileri tarihe erteledik

title

ABD'li yatırımcılar Belçika'nın Oostende takımını satın aldı

title

Trabzonspor, Sörloth ve Ekuban'ın ayrılma olasılığına karşılık Adolfo Gaich'i gündemine aldı

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Kritik toplantı başladı
Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.

Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda!
Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda!

Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda!

Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.

Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..
Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..

Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..

Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.

Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...
Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...

Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...

Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.

Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...
Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...

Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...

Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

'Geçmişe dair yüklü alacağım var'
'Geçmişe dair yüklü alacağım var'

'Geçmişe dair yüklü alacağım var'

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak, “Ben böyle bir dönemde asla para pul konuşmam. Elimi taşın altına her zaman koyarım” diyen Burak Yılmaz, korona virüsle ilgili olarak da, “Çin'de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Sörloth ayrılırsa yeni forvet hazır
Sörloth ayrılırsa yeni forvet hazır

Sörloth ayrılırsa yeni forvet hazır

Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a teklif yağarken Bordo-Mavililer de bu iki futbolcunun takımdan ayrılma olasılığına karşı alternatif forvet arayışlarına başladı. Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden biri de San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.