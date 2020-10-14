Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti

DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli atletlerle bir araya geldi.

Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli atletleri İstanbul'da konuk eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların şampiyonaya hazırlık sürecini dinledi ve sözlerine, “Türkiye’ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.” diyerek başladı.

Türkiye’nin son yıllarda atletizmde yakalamış olduğu başarıların çok önemli olduğu vurgusunu yapan Bakan Kasapoğlu, atletizmin temel branş olduğunu ve başarıların her geçen gün arttığını dile getirdi.

Milli sporcularla yakından ilgilenerek çalışmaları hakkında bilgiler de alan Bakan Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki uluslararası arenada bizleri bir kez daha gururlandıracaksınız. Sizlere başarı diliyorum. Ne gerekiyorsa her türlü imkanımızla yanınızdayız” dedi.