Bakan Kasapoğlu, Malik El Şahbaz'ı andı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Onur Kıvrak geri mi dönüyor? Onur Kıvrak geri mi dönüyor? Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'den kritik değişiklik TFF'den kritik değişiklik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş maçına 1 gün kala Trabzonspor'u yıkan haber Beşiktaş maçına 1 gün kala Trabzonspor'u yıkan haber Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi hakemleri etkilediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Başkanımızın konuşmasını, 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir." ifadesini kullandı.

Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.