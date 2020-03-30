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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 12:40
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 12:56

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlayacağı net tarih şu an için belli değil

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlayacağı net tarih şu an için belli değil

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

LİGLER HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

“Liglerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Net bir tarih vermek takdir edersiniz ki şu an doğru değil. Bu günleri elbette aşacağız. Sporcularımızdan örnek tavır ve tutumlar görüyoruz. Bu bizi bir dayanışma ruhuyla ayakta tuttu.”

PLAY-OFF SİSTEMİ GELECEK Mİ?

“Kararlar Bilim Kurulu'nun önerileri ile alınır. Şu an play-off tartışılan bir konu değil.”

“FATİH HOCA, ABDURRAHİM BEY VE GÖKSEL BEY İLE GÖRÜŞTÜM”

“Fatih hocayla görüştüm. Abdurrahim ve Göksel beyle de görüştüm. İnşallah her biri de en güçlü şekilde dönecektir. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor.”

“21 BİN 700 VATANDAŞIMIZI YURTLARIMIZDA AĞIRLIYORUZ”

“Sporda üreten bir dönemi hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Bizim sporcularımız çok yetenekli. Şu an 21 bin 700 vatandaşımızı yurtlarımızda ağırlıyoruz. Karantina süreci geçtikten sonra yurtlarımızda öğrencilerimiz yine yerlerini alacaklar. Bu tesislerin milletimize bu zorlu süreçte ev sahipliği yaptığını görmek ayrıca memnuniyet verici. "

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