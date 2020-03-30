Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlayacağı net tarih şu an için belli değil

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
LİGLER HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
“Liglerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Net bir tarih vermek takdir edersiniz ki şu an doğru değil. Bu günleri elbette aşacağız. Sporcularımızdan örnek tavır ve tutumlar görüyoruz. Bu bizi bir dayanışma ruhuyla ayakta tuttu.”
PLAY-OFF SİSTEMİ GELECEK Mİ?
“Kararlar Bilim Kurulu'nun önerileri ile alınır. Şu an play-off tartışılan bir konu değil.”
“FATİH HOCA, ABDURRAHİM BEY VE GÖKSEL BEY İLE GÖRÜŞTÜM”
“Fatih hocayla görüştüm. Abdurrahim ve Göksel beyle de görüştüm. İnşallah her biri de en güçlü şekilde dönecektir. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor.”
“21 BİN 700 VATANDAŞIMIZI YURTLARIMIZDA AĞIRLIYORUZ”
“Sporda üreten bir dönemi hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Bizim sporcularımız çok yetenekli. Şu an 21 bin 700 vatandaşımızı yurtlarımızda ağırlıyoruz. Karantina süreci geçtikten sonra yurtlarımızda öğrencilerimiz yine yerlerini alacaklar. Bu tesislerin milletimize bu zorlu süreçte ev sahipliği yaptığını görmek ayrıca memnuniyet verici. "
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Sergen Yalçın, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny'nin kalmasını istedi. Boateng'in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”