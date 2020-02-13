Bakan Kasapoğlu Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.
Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.
Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.
TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımı sevindiren bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.
Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro'ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.
Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Alanyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Mariano, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Sergen Yalçın'ın Mısırlı orta saha Elneny'nin kalmasını istemesi üzerine harekete geçen yöneticiler, Arsenal ile masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.
Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki sıkıntıları madde madde açıkladı.