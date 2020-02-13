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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 15:14
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 15:27

Bakan Kasapoğlu Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

Bakan Kasapoğlu Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.

Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı. 

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