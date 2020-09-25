Bakan Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, ayrı bir gelişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde sanayisiyle, eğitimiyle, ulaştırmasıyla, ekonomisiyle, sağlığıyla, sporuyla her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Gaziosmanpaşa'nın her zaman bu haklı davanın yanında yer alması bir gurur vesilesi. Tüm imkanlarımızla Gaziosmanpaşa'nın yanında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.
"GİRESUN'DA DEVLETİN TÜM İMKANLARIYLA YARALARIN SARILDIĞINI GÖRDÜK"
Dün Giresun'da tesis incelemeleri yaptığını ve gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Giresun geçtiğimiz günlerde önemli bir felaket yaşadı. Hamdolsun devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarıldığını gördük. Bu bir gurur vesilesi. Çünkü geçmiş felaketlerde hatırlıyoruz devletin, hükümetin o zamanlardaki acziyetini. Hamdolsun gelinen noktada bu ülkenin bir ve beraber olarak tüm imkanlarıyla milletinin hizmetinde olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
"YÜZME; SOSYAL, RUHSAL VE FİZİKSEL ANLAMDA BİR SAĞLIK UNSURU"
Yüzme'nin sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda bir sağlık unsuru olduğunu belirten Bakah Kasapoğlu, "Bu ülkenin ciddi anlamda su kaynakları var. Bu ülkenin son 18 yılda sahip olduğu havuzları var. Her alanda tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ülkenin aziz evlatlarını, değerli gençlerini, genç potansiyelini her türlü imkanla buluşturma noktasında iddialıyız, kararlıyız. İnşallah bu ülkenin gençlerini yarınlar için en güçlü şekilde hazırlayacağız. Gençlerimizi çeşitli konularda tuzağa düşürmek isteyen hiç bir odağa da bu ülkenin tek bir evladını dahi kurban etmeyeceğiz. Biz gençlerimizi kalben seviyoruz. Bazıları şeklen, bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyor. Biz lafla peynir gemisinin yürümediğini her icraatımızla ortaya koyuyoruz. Gençlerle, sporcularla aramıza bugüne kadar kimse giremediği gibi bundan sonra da giremeyecek" şeklinde konuştu.
"AMACIMIZ İNSANIMIZI SPORLA BULUŞTURMAK"
Bakan Kasapoğlu, sportif anlamda 2019 yılında çok başarılı sonuçlar gelodiğini belirterek, "Bu performansı el birliğiyle güçlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak. Spora erişimi en güçlü şekilde sağlamak" dedi.
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