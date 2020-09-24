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  • 24 Eylül 2020 Perşembe 11:15
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Bakan Kasapoğlu Kıbrıs'a kadar yüzen sporcularla bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu Kıbrıs'a kadar yüzen sporcularla bir araya geldi

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IHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzen, aralarında önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de yer aldığı İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzen, aralarında önceki dönem Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in de yer aldığı İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü sebebiyle Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzen aralarında önceki dönem Bakanı Kürşat Tüzmen’in de yer aldığı İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü sebebiyle Mersin’den Kıbrıs’a kulaç atan yüzücüleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, gösterilen çabanın gençlere örnek teşkil etmesi bakamından açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Sporu yayma çabamız var. Sizlerin gayretleri gençlerimize örnek olması açısından çok anlamlı. Rol model olmak böyle olur. Kürşat Tüzmen Bakanımı her gördüğümde ayrı bir heyecan alıyorum. Sportif, entelektüel bir kişilik. Çabası bize de enerji ve motivasyon veriyor. Yüzme organizasyonunun 20 Temmuz’a 46. yıl dönüme denk gelmesi de apayrı bir mesaj. Burada bir adanmışlık var. Sizleri gençlerle buluşturmamız lazım. Gençlere bu ruhu aşılamamız lazım” dedi.

“Ülkemizde spor kültürünü yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme branşına çok değer verdiklerini vurgulayarak, “Yüzmeyi ayrı önemsiyoruz. Yüzmenin Türkiye’de çok farklı bir noktada olması lazım. Sizin gibi arkadaşların sayısı artmalı. Bu çerçevede gayretlerimiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın projemizi ve koyduğumuz 1 milyon hedefini inşallah aşacağız. Erişimin kolay olacağı yarı olimpik havuzlar inşa ediyoruz. Denizlerimizi, su kaynaklarımızı yüzmeyi öğretme noktasında daha nasıl etkin kullanabiliriz bunun çabasındayız” diye konuştu.

Türkiye’de spor kültürünün henüz istenilen noktada olmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu,” Maalesef halkımızın spor yapma alışkınlığı, sporu günlük yaşamın bir parçası olarak görme eğilimi zayıf. Binlerce tesisimiz var ama tesislerimiz istediğimiz oranda dolu değil. Çok da hareketsiz bir toplum değiliz ama yavaş yavaş teknolojinin getirdiği imkanlarla da bunu giderme çabamız var” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları, üzerinde isminin yazılı olduğu kulüp formasını Bakan Kasapoğlu’na hediye etti.

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