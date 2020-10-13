Bakan Kasapoğlu, Hatay için federasyonları harekete geçirdi

IHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da yaşanan orman yangınları sonrasında fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür ederek pası federasyonlara attı.

Hatay’da yaşanan orman yangınları sonrasında birçok kulüp harekete geçmiş ve Hatay’a fidan bağışında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Hatay’a fidan bağışı yapan kulüplere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yeşil bir dünya ve geleceğimiz için iyilikte yarışarak ’Hayat İçin El Ele’ diyen spor kulüplerimize ve spor medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyor ve pası TFF’ye atıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu’nun paylaşımının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi hesabı 1923 fidan bağışladığını açıkladı. TFF yaptığı açıklamada "Pası aldık. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun çağrısını kabul ediyor ve federasyonumuz adına 1923 fidan bağışı yapıyoruz. Atış sırası sende TBF" diyerek pası Türkiye Basketbol Federasyonu’na attı.