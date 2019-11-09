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  3. Bakan Kasapoğlu, Hamide Doğangün ve Oğuz Akbulut'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Hamide Doğangün ve Oğuz Akbulut'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Hamide Doğangün ve Oğuz Akbulut'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Hamide Doğangün ile Oğuz Akbulut'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar T53 kategorisi 400 metrede bronz madalya kazanan Hamide Doğangün ile erkekler T12 kategorisi 400 metrede bronz madalyanın sahibi olan Oğuz Akbulut'u gönülden tebrik ediyorum. Her iki sporcumuz da kazandıkları bu değerli başarılar neticesinde Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."


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