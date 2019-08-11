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aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 13:36
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 13:37

Bakan Kasapoğlu gençlerle bisiklet sürdü

Bakan Kasapoğlu gençlerle bisiklet sürdü

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eymir Gölü'nde gençlerle bir araya gelerek bisiklet sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eymir Gölü'nde gençlerle bir araya gelerek bisiklet sürdü.

Gençlik merkezlerine üye gençlerle göl çevresinde bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

Sonrasında gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, bisiklet etkinliklerini daha sık gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle gençlerle bayramlaşan Kasapoğlu, "Kurban Bayramı demek, mutluluk, kucaklaşma demektir. Büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de arkadaşlarınızın, büyüklerinizin, tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik kampları ve gençlik merkezlerinin, gençlerin her zaman hizmetinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, etkinliğe katılanlarla fotoğraf çekildi.

(AA)

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