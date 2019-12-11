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Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Fransa’da yaşadığı olayları kınadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarının Paris’te uğradığı durumla ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."


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