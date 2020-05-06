Bakan Kasapoğlu, futbol dışındaki branşların federasyon başkanlarıyla görüşüyor

Toplantı öncesi konuşan Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Bu salgın süreci bittiğinde inşallah yeni bir süreç başlayacak ve sporumuz bu sürece çok güçlü bir şekilde başlayacaktır. Madalya beklentimizi karşılama kararlılığımız var. Tüm fedakar yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
“DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARIYLA SPOR CAMİASININ YANINDA OLACAĞIZ”
Sporcularımızın açık alanda antrenman yapmalarını sağladık. İnanıyoruz ki spor, tüm insanlığa, ülkemize moral olarak bir şifa kaynağı olacak. Bu süreçte ve sonrasında devletimizin tüm kurumlarıyla spor camiasının yanında olacağız.
“TÜM BRANŞLARDA İDDİAMIZI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”
Koronavirüs sonrası sporumuz için yeni normalin analizi olarak bu toplantının bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Spor da değişiyor ve biz de Türkiye olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Gelişmiş ülkelerle, kendini ispat etmiş ülkelerle aramızdaki farkı her geçen gün kapatacağız ve onları geçme iddiamızı ortaya koyacağız. Tüm branşımızla bu iddiamızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Gelişim, değişim demek, direnç demektir. Biz bu manada bu değişimin önünde engel tanımayacağız. Yeni bir anlayışla yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
“BAKANLIK OLARAK STRAEJİMİZ BELLİ: ÜRETİM”
Bakanlık olarak stratejimizi üretim, üretim, üretim olarak kurguladık. Altyapının her anlamda ne kadar önemli, ne kadar kritik olduğunu vurguluyoruz. Spor dünyası içinde tüm branşları kapsayan bir milli anlayıştan bahsediyoruz. Pozisyonumuzu net almalı, saflarımızı da hiç olmadığı kadar güçlü tutmalıyız. Su akar, yolu bulur. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Biz yeter ki yolumuzdan sapmayalım. Bu süreçteki dik duruşumuz ve birlik beraberliğimiz için sizlere teşekkür ediyorum.”
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