Bakan Kasapoğlu: 'Fransa maçları çok iyiydi'

SPOR Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor’un Instagram sayfasında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

AKŞAM

SPOR Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor’un Instagram sayfasında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kasapoğlu şunları söyledi: “Çocukluğum Fatih’te geçti. Hala orada evimiz var. Küçükken nerede şimdiki gibi tesisler? Sokakta taşlardan kale yapıp top oynardık. Araba geçerken de kaldırıma çıkardık. Birçok ilimize gidiyoruz ama gençlerimizle buluşmak bütün yorgunluğumu alıyor. Milli Takım’da favori bir oyuncum yok. Hepsi favorim. En çok Fransa maçlarında heyecanlanmıştım. Şu ara spor olarak en çok yüzmeye vakit ayırıyorum. Tüm halkımızı da havuzlarımıza bekliyorum. VAR sistemi, hakemlerimize yardımcı olmak için geldi. Zamanla kesinlikle daha iyi olacaktır.”