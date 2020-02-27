Bakan Kasapoğlu: 'Fransa maçları çok iyiydi'

AKŞAM
SPOR Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor’un Instagram sayfasında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kasapoğlu şunları söyledi: “Çocukluğum Fatih’te geçti. Hala orada evimiz var. Küçükken nerede şimdiki gibi tesisler? Sokakta taşlardan kale yapıp top oynardık. Araba geçerken de kaldırıma çıkardık. Birçok ilimize gidiyoruz ama gençlerimizle buluşmak bütün yorgunluğumu alıyor. Milli Takım’da favori bir oyuncum yok. Hepsi favorim. En çok Fransa maçlarında heyecanlanmıştım. Şu ara spor olarak en çok yüzmeye vakit ayırıyorum. Tüm halkımızı da havuzlarımıza bekliyorum. VAR sistemi, hakemlerimize yardımcı olmak için geldi. Zamanla kesinlikle daha iyi olacaktır.”
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplesmanda yenmeyi başardı.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir’in, “Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim” şeklindeki sözleri dikkat çekti.
ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta cephesinden maç sonu paylaşımlar geldi.
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.