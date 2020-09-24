Bakan Kasapoğlu: En iyilerle yarışırız

AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden spor tesislerine sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ etkinliğinde konuşan Bakan, “Amacımız sporu herkes için erişilebilir kılmak” ifadesini kullandı.

