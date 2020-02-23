Bakan Kasapoğlu derbi için Kadıköy'de

Bakan Kasapoğlu statta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından karşılanırken, protokol tribününde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Ali Koç ile bir süre sohbet etti. Maç başlamadan önce centilmenlik adına güzel görüntülerin yaşanmasında önemli pay sahibi olan Bakan Kasapoğlu, iki başkana derbi için başarı diledi. Maç başlamadan kısa bir süre önce protokol tribününden ayrılan Ali Koç, Mustafa Cengiz'e başarılar dileyip her maçta olduğu gibi uğur denemesi nedeniyle locasına geçerken, Bakan Kasapoğlu ve Mustafa Cengiz mücadeleyi birlikte takip ettiler. Bakan ve Başkanlar karşılaşma öncesinde saygı duruşunun ardından milli marşın okunmasına da eşlik ettiler
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray debisi öncesi iki takımın da taraftarları büyük heyecan yaşadı.
Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.