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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Bakan Kasapoğlu çocuklarla

Bakan Kasapoğlu çocuklarla

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AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporu her bireye aşılamak için hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Yenimahalle’deki portatif yüzme havuzunda çocuklarla bir araya geldi. Kasapoğlu, “Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek.” açıklamasında bulundu. Hedef, 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmek.

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