Bakan Kasapoğlu çocuklarla

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Yenimahalle’deki portatif yüzme havuzunda çocuklarla bir araya geldi. Kasapoğlu, “Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek.” açıklamasında bulundu. Hedef, 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmek.
Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi Türkiye'ye davet etti.
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe'yu Trabzon'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, uzun zamandır sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.
Almanya'da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Boluspor bu sene beklentileri karşılayacak" dedi.