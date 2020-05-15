Bakan Kasapoğlu: Çıtayı yükselteceğiz

AKŞAM
Kasapoğlu, “2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi. Bu inşallah bizler için bir enerji depolama, çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak. Ben bunu görüyorum” dedi.
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen spor çalıştayının sonuçlarını, eylem planlarıyla harekete geçireceklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, “O çalıştayda tüm spor camiamızı bir araya getirdik. Bu doğrultuda hem hedefl erimizi tekrar değerlendirdik hem de ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Genel anlamda iyileştirmeleri, yeni çabaları konuştuk. Bu anlamda çok güzel değerlendirmeler yaptık” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle noktaladı:
“Amacımız, bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek. Her zaman ifade ediyorum, spor birkaç branştan ibaret değil. Her alandaki sporcumuzla zirveye oynayan bir spor anlayışıyla, ruhuyla yarınlara yürümek hedefimiz. ”
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