  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00
  • |
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00

Bakan Kasapoğlu: Çıtayı yükselteceğiz

Bakan Kasapoğlu: Çıtayı yükselteceğiz

Paylaş

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

AKŞAM

Kasapoğlu, “2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi. Bu inşallah bizler için bir enerji depolama, çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak. Ben bunu görüyorum” dedi.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen spor çalıştayının sonuçlarını, eylem planlarıyla harekete geçireceklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, “O çalıştayda tüm spor camiamızı bir araya getirdik. Bu doğrultuda hem hedefl erimizi tekrar değerlendirdik hem de ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Genel anlamda iyileştirmeleri, yeni çabaları konuştuk. Bu anlamda çok güzel değerlendirmeler yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Amacımız, bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek. Her zaman ifade ediyorum, spor birkaç branştan ibaret değil. Her alandaki sporcumuzla zirveye oynayan bir spor anlayışıyla, ruhuyla yarınlara yürümek hedefimiz. ”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun telefonu

title

Konyaspor'dan sosyal mesafeli idman

title

İngiliz hükümetinden liglerin akıbetiyle ilgili karar

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı
G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı

Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için
Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

'Vedat Muriqi harika olur'
'Vedat Muriqi harika olur'

'Vedat Muriqi harika olur'

İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

Clattenburg'tan tarihi itiraf
Clattenburg'tan tarihi itiraf

Clattenburg'tan tarihi itiraf

Eski hakem Clattenburg, Devler Ligi'nde ilk yarı ofsayttan gol verip, ikinci yarı penaltıyla telafi ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın rakibi korona!
Beşiktaş'ın rakibi korona!

Beşiktaş'ın rakibi korona!

Lig yeniden oynanmadan önce Siyah-Beyazlılar ilk mücadelesine başladı! Dün 9 kişinin daha pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta tek gündem hastalık oldu.

Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye
Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye

Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye

Koronavirüs sürecinden bahseden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada” dedi.

Ada'da Uğurcan Çakır kavgası
Ada'da Uğurcan Çakır kavgası

Ada'da Uğurcan Çakır kavgası

TRABZON'UN 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır için İngiltere'den bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.