Bakan Kasapoğlu: Burası pilotların örnek gösterdiği bir pist

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarın saat 13.10'da yarışın koşulacağı InterCity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yağmurlu ve güzel bir İstanbul günündeyiz. Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra efsane pilotlar İstanbul'da buluştular. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırız. Formula 1'e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli. Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARIM KALMIŞ BİR HİKAYE YENİDEN BAŞLIYOR"

"Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan" diye sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu. Seyirciler işin önemli bir unsuru bu yarışlarda ama maalesef pandemi süreci bizi kısıtlayan bir süreç. Ancak pandemiye rağmen bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak mutluluk verici. İnşallah ileriki süreçte seyircilerle daha güzellerini düzenlemek nasip olsun. 2 milyar insanın gözü kulağı İstanbul'da olacak. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. İstanbulumuz, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle ve diğer branşlarıyla pek çok organizasyonu gerçekleştirmiş bir şehir. Özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili olarak talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Bu bir çalışmanın, yıllardır yapılan yatırımların, ilmek ilmek işlenen tesislerinin ürünü. Dünyayla rekabet etmek üzere önde gelen tesisler var. İstanbul'da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler var. Bu organizasyonları en güzel şekliyle ülkemizle buluşturacağız. Bu ideale ulaşmak için bir gayret var. 18 yıldan beri devlet eliyle atılan adımlar var. Biz de bugün hamdolsun göğsümüzü gere gere, geldiğimiz noktayı onurla ve gururla ifade ediyoruz. İstanbulPark örnek gösterilen pistlerden bir tanesi. Bu camiada iz bırakan bir marka."

"BU ORGANİZASYON, GENÇLERİMİZ AÇISINDAN AYRI BİR MOTİVASYON VE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

İstanbul'daki Formula 1 organizasyonunun gençler açısından önemine de dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki, bu organizasyon, gençlerimiz açısından ayrı bir motivasyon ve ilham kaynağı olacak. Her branşta olduğu gibi, yetişen mükemmel bir gençliğimiz var. Sporda pek çok branşta gelişen gençlerimiz var. Motorsporlarında da böyle. Ayhancan Güven gibi. Onları desteklemeye devam ediyoruz, onlar da şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında temsil ediyorlar. Kupa da, Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı mührünün ne kadar önemli olduğunu temsil ediyor. Galata Kulemiz var, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. Ayrıca lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı, bu zarafeti temsil ediyorlar. Ülkemizin bu anlamda, bu çapta böyle bir organizasyona mührünü vurması ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve bu anlamda atılan adımlar için spor camiamız ve gençlerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Her alanda olduğu gibi, huzuru temsil eden bir şehirde bu sporcuları ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk. Öncelikle sporcularımıza başarı ve sağlık diliyorum. Onların sağlıklı bir şekilde damalı bayrağa ulaşmalarını temenni ediyorum. Her ne kadar seyircisiz olsa da, herkes ekranları başında olacak. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ümit ediyorum ki pandemi sonrasında da bu organizasyon da seyircisiyle buluşacak ve unutulmaz izler bırakacak. InterCity'e, TOSFED'e, Bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Heyecanıyla bu güzel çabaya ortak olan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum."