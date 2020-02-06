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aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 15:51
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 15:51

Bakan Kasapoğlu, Bulgar mevkidaşı ile buluştu

Bakan Kasapoğlu, Bulgar mevkidaşı ile buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, iki ülke arasında gençlik ve spor alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez binada Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev ile görüştü. Bakanlar Kasapoğlu ve Kralev, Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik ve spor alanında işbirliğinin geliştirilmesini içeren mutabakat metnine imza attı. 

Görüşmede bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Bulgar mevkidaşını Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

"GENÇLERİMİZ VE SPORCULARIMIZ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ ARTIRMAK ARZUSUNDAYIZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan mutabakat metninin ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, "Hem ilişkileri derinleştirmek hem de gençlerimiz ve sporcularımız arasındaki iletişimi artırmak ve bu faaliyetleri çeşitlendirmek arzusundayız. Bu çerçevede gençlerimiz arasındaki karşılıklı değişim programları ve gönüllülük programlarını yaygınlaştırmak özel bir yer tutuyor. Gençlerimizin, gençlik liderlerinin karşılıklı ülke ziyaretleri, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması mutabakata vardığımız konular arasında. Gönüllülük alanında ortak etkinlikler yapmak arzusundayız" dedi. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında spor alanında da işbirliği yapılacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu; 

"Federasyonlar, kulüpler ve bakanlığın ilgili kurumları aracılığıyla spor alanında iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Sportif tesislerin karşılıklı olarak verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Geleneksel sporların ve oyunların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve spor turizmi fırsatlarının değerlendirilmesi mutabakata vardığımız konular arasında. Dopingle mücadele her iki ülkenin önem verdiği konular. Bu konuda işbirliğini artırma yönünde gayretlerimiz var. Bu mutabakat metni ile spora yönelik bağlarımızı güçlendireceğimize inanıyorum."

KRALEV: TÜRKİYE'NİN ORGANİZASYON DÜZENLEME SEVİYESİ MÜKEMMEL

Bulgar Bakan Kralev ise imzalanan mutabakat metninin her iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine güç katacağına inandığını ifade ederek, "Gençlik ve spor alanında işbirliğimizi artırmak için burada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz daha da ivme kazanacak. Bu mutabakat metninin sporcularımız ve gençlerimizin yararına olduğuna inanıyorum. Bu sayede daha iyi imkanlara kavuşacaklar. Birçok organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi sık ziyaret ediyorum. Ülkenizin uluslararası organizasyonları düzenleme seviyesinin mükemmel olduğunu söylemek isterim" diye konuştu. 

Açıklamaların ardından, iki bakan Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik ve spor alanında mutabakat metnine imza attı. 

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