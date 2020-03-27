SPOR GÜNDEMİ

Bakan Koca: ‘Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil‘ Bakan Koca: ‘Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil‘ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları... Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı.

Klopp'u ağlatan video Klopp'u ağlatan video İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Merih Demiral'dan genç sporculara destek Merih Demiral'dan genç sporculara destek Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.

Cedi Osman'dan ‘evde kal‘ çağrısı Cedi Osman'dan ‘evde kal‘ çağrısı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ve Donovan Mitchell, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına yakalanmışlardı. Jazz, iki yıldızının son durumunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gobert ve Mitchell'ın son testleri 'negatif' çıktı. Hem Gobert'in hem de Mitchell'ın iyileştiği ifade edildi.