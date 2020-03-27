  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 20:46
  • |
  • 27 Mart 2020 Cuma 20:53

Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz"

Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz"

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklama yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyor."

Detaylar geliyor...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu

title

Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısı

title

Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları...

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Bakan Koca: ‘Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil‘
Bakan Koca: ‘Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil‘

Bakan Koca: ‘Spor camiasında pozitif vaka sayısı az değil‘

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları...
Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları...

Mustafa Cengiz konuştu: Terim ve Albayrak'ın durumları...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı.

Klopp'u ağlatan video
Klopp'u ağlatan video

Klopp'u ağlatan video

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Merih Demiral'dan genç sporculara destek
Merih Demiral'dan genç sporculara destek

Merih Demiral'dan genç sporculara destek

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.

Cedi Osman'dan ‘evde kal‘ çağrısı
Cedi Osman'dan ‘evde kal‘ çağrısı

Cedi Osman'dan ‘evde kal‘ çağrısı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ve Donovan Mitchell, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına yakalanmışlardı. Jazz, iki yıldızının son durumunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gobert ve Mitchell'ın son testleri 'negatif' çıktı. Hem Gobert'in hem de Mitchell'ın iyileştiği ifade edildi.

Bakan Kasapoğlu: ‘Bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz‘
Bakan Kasapoğlu: ‘Bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz‘

Bakan Kasapoğlu: ‘Bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz‘

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklama yapıyor

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.