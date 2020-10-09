Bakan Kasapoğlu: Ankaramız sporun da başkenti olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katıldı.

Türkiye'nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını belirten Kasapoğlu, Ankara'nın sporun da başkenti olacağına inandığını söyledi.



Bakan Kasapoğlu, tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi" dedi.

Bu çıtayı her geçen gün daha da yükseklere taşımanın gayreti içinde olduklarını sözlerine ekleyen Kasapoğlu, "Gerek Altındağ'da, gerek Ankaramızın diğer noktalarında yükselen, yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankaramız sporun da başkenti olacak" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizden, milletimizden, kadınlarımızdan özellikle istirhamımız bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmaları" diyen Kasapoğlu, "Çünkü tesislerimiz insanımız, gençlerimiz, sporcularımızla güzel. Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak, spor kültürünü ne kadar çok güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ'dan, Ankaramızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını, dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz" diye konuştu.

Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını belirten Spor Bakanı, "Pek çok branşı vatandaşlarımızın, gençlerimizin ilgisine sunma gayretimiz var. Bu tesisler eskrim, judo, güreş, yüzme, okçuluk gibi her alanda gençlerimizi yetiştirecek tesisler. İnanıyorum ki başkanımız ve ekibi bunları en hızlı şekilde halkımızın kullanımına sunma noktasında çalışacaklar, çalışıyorlar. Biz de bütün imkanlarımızla, ülkemizin dört bir yanında olduğumuz gibi Altındağ'ın, değerli komşularımızın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, şunları söyledi;

"Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. 'Sporcu Fabrikası', farklı branşta başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında bugün yine temellerini atacağımız 5 bireysel antrenman salonu, 2 yüzme havuzu ve 1 okçuluk tesisiyle Altındağ'da spor, Sayın Bakanımızın sayesinde adeta şaha kalacak. Bu tesislerle Altındağ zirveye oynayacak. Tesislerimizin hayata geçmesiyle Altındağ'da yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah şampiyonları yine Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu tesisler Türkiye'ye örnek olacak, Ankara'da tek olacak. Uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları inşallah buralardan yetiştireceğiz. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı atıyoruz."

Ayrıca programa katılan milletvekilleri adına bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da spor yatırımlarının Altındağ'a hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

Altındağ'da yapılacak spor tesislerinin listesi şöyle;

Sporcu fabrikası (Ulubey mahallesi), 5 bireysel antrenman salonu (Beşikkaya, Yıldıztepe, Karapürçek, Gültepe, Karacaören mahalleleri), 1 okçuluk tesisi (Doğantepe mahallesi), 2 yüzme havuzu (Battalgazi ve Feridun Çelik mahalleleri).